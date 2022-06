Folknoz Paimpol, 1 juillet 2022, Paimpol.

Folknoz

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01 01:30:00

Paimpol

Côtes d’Armor

Paimpol

Les Folkeurs vous invitent, à la croisée du fest-noz et des bals folks sous le chapiteau de Cirque en Flotte ! Al’affiche : Stellair, trio bal folk intimiste ; Kerloa, trio qui écume les festoù-noz depuis plus de 10 ans ; Lebreton/Bobinet, un duo saxophone soprano et accordéon diatonique plein de groove et d’énergie. Faunetik, polyphonie vocale voyageuse et souriante au répertoire choisi pour la danse. Buvette et petite restauration.

lesfolkeurs22@gmail.com

