du vendredi 17 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 à Friedrichsplatz | Karlsruhe

Le festival international de danse et de folklore transforme la Friedrichsplatz et le Nymphengarten en zones de danse, de musique et d’expérience lumineuses. 40 groupes de danse, musique et folklore de plus de 20 pays proposent un programme de divertissement aux multiples facettes et passionnant.

Entrée libre

Friedrichsplatz | Karlsruhe Friedrichsplatz 76133 Karlsruhe Karlsruhe Innenstadt-West



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T23:59:00