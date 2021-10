Folklores du Monde – Spectacle Saint-Malo, 21 novembre 2021, Saint-Malo.

Folklores du Monde – Spectacle 2021-11-21 – 2021-11-21 Saint-Servan 6 Place Bouvet

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Folklores du monde se recentre sur ses racines, bretonnes et celtiques, festives et populaires. Le festival propose 3 soirées cabaret et 2 spectacles et bien plus d’animations musicales de rue.

Rozenn Talec – Yannig Noguet

Le duo entraîne le public dans un univers de chants traditionnels revisités et de compositions personnelles où la langue bretonne portée par la voix aux intonations blues et jazzy de la chanteuse, se mélange langoureusement aux accents argentins de l’accordéon, tantôt feutrés, tantôt endiablés, tantôt amants, tantôt complices.

Slan Irish Dance

Chants, musiques et danses se succèdent pendant près d’une heure trente, procurant une immersion joyeuse et dynamique dans la culture irlandaise!

Conditions d’accés au spectacle : billet + pass-sanitaire + carte d’identité

contact@folkloresdumonde.bzh https://www.folkloresdumonde.bzh/

Folklores du monde se recentre sur ses racines, bretonnes et celtiques, festives et populaires. Le festival propose 3 soirées cabaret et 2 spectacles et bien plus d’animations musicales de rue.

Rozenn Talec – Yannig Noguet

Le duo entraîne le public dans un univers de chants traditionnels revisités et de compositions personnelles où la langue bretonne portée par la voix aux intonations blues et jazzy de la chanteuse, se mélange langoureusement aux accents argentins de l’accordéon, tantôt feutrés, tantôt endiablés, tantôt amants, tantôt complices.

Slan Irish Dance

Chants, musiques et danses se succèdent pendant près d’une heure trente, procurant une immersion joyeuse et dynamique dans la culture irlandaise!

Conditions d’accés au spectacle : billet + pass-sanitaire + carte d’identité

dernière mise à jour : 2021-10-13 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel