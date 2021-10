Folklores du Monde – Soirée cabaret Saint-Malo, 20 novembre 2021, Saint-Malo.

Folklores du Monde – Soirée cabaret 2021-11-20 – 2021-11-20 Château-Malo 5 rue Paul Cézanne

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Folklores du monde se recentre sur ses racines, bretonnes et celtiques, festives et populaires. Le festival propose 3 soirées cabaret et 2 spectacles et bien plus d’animations musicales de rue.

Le parcours musical d’Alain Pennec commence aux débuts des années 70, lors de la première déferlante celtique, à l’apprentissage de la cornemuse et de la bombarde, ce qui l’amène très rapidement à sonner en couple avec son frère et à jouer dans des groupes comme Kouerien Sant Yann ou Sonerien Du.

Nommé “musicien de l’année” aux BBC Alba Scots Trad Awards, l’écossais Calum Stewart propose un style unique, puissant et mélodique, fruit de son travail sur son uilleann pipes.

Son originalité musicale est développée à travers ses multiples collaborations avec des musiciens et des projets d’Ecosse, d’Irlande et de Bretagne.

Conditions d’accés au spectacle : billet + pass-sanitaire + carte d’identité

dernière mise à jour : 2021-10-13 par