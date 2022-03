[Folklore] Fête de la Mer Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Folklore] Fête de la Mer Dieppe, 4 juin 2022, Dieppe. [Folklore] Fête de la Mer Dieppe

2022-06-04 – 2022-06-05

Dieppe Seine-Maritime Venez entonner un chant traditionnel, embarquez sur un bateau décoré en l’honneur des marins, admirez le folklore et les traditions.

Vivre une fête de la mer est une expérience unique, surprenante, à vivre au moins une fois dans sa vie ! Plus d’informations sur la programmation à venir. Venez entonner un chant traditionnel, embarquez sur un bateau décoré en l’honneur des marins, admirez le folklore et les traditions.

Vivre une fête de la mer est une expérience unique, surprenante, à vivre au moins une fois dans sa vie ! Plus… +33 2 35 06 60 00 Venez entonner un chant traditionnel, embarquez sur un bateau décoré en l’honneur des marins, admirez le folklore et les traditions.

Vivre une fête de la mer est une expérience unique, surprenante, à vivre au moins une fois dans sa vie ! Plus d’informations sur la programmation à venir. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Folklore] Fête de la Mer Dieppe 2022-06-04 was last modified: by [Folklore] Fête de la Mer Dieppe Dieppe 4 juin 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime