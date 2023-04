Folklore bulgare dansé et chanté par les enfants Square Jean Chérioux, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 15h00 à 15h30

.Tout public. gratuit

La Chorale « Kitchitsa » et l’Ensemble « Bulgartchéta » qui travaillent à l’Ecole bulgare « Cyrille et Méthode » à Paris sous la direction des enseignants Katerina Ananievska et Tsvetomir Tsvetanov vous présenteront des danses et des chants de Bulgarie.

Une demi-heure de rythmes endiablés, de voix enfantines et de costumes colorés à vous rendre la bonne humeur! Vous en redemanderez!

Venez voir danser et chanter nos enfants en costumes! Vous serez étonnés de la richesse des rythmes et des voix et serez contaminés par leur bonne humeur et leurs sourires!

Square Jean Chérioux 260, rue de Vaugirard 75015 Paris

Contact : http://www.languebulgare.fr/fr/ 0621080039 contact@languebulgare.fr

