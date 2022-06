FOLKIRI : DUO VINCENEDAU/PICHARD , DUO BROTTO/RAIBAUD , TRIO LOUBELYA Le Mans, 30 septembre 2022, Le Mans.

FOLKIRI : DUO VINCENEDAU/PICHARD , DUO BROTTO/RAIBAUD , TRIO LOUBELYA

2022-09-30 – 2022-09-30

9 EUR FESTIVAL FOLKIRI et SUPERFORMA présentent

Bal Folk

• Duo Pichard-Vincendeau

Le duo en musique bretonne a pris ses lettres de noblesse depuis quelques années avec des références comme Veillon/Riou, Hamon/Martin et d’autres encore. En voici un nouveau qui va faire parler de lui. Stevan Vincendeau à l’accordéon et Willy Pichard à la vielle, de grands talents, techniquement irréprochables mais surtout sensibles et cultivés, les oreilles ouvertes sur la musique en général et cela s’entend. Les jeux et sons des deux instrumentistes se rejoignent en une étonnante symbiose, un univers très rythmique et dynamique. L’accordéon remplit le son grâce à ses accords et ses basses, la vielle dynamise le tout à l’aide de cette percussion particulière que l’on appelle le « chien ». Musique qui se danse aussi bien qu’elle s’écoute, le duo Vincendeau/Pichard se pose là comme l’un des tous meilleurs de Bretagne !

• Duo Brotto Raibaud (Bal Gascogne/Quercy)

Cyrille Brotto et Camille Raibaud se retrouvent en duo, pour proposer un bal inventif, avec une fusion puissante violon/accordéon.

Le rythme, les nuances, les subtilités de phrasé servent leur connaissance du répertoire

traditionnel. Ensemble, ils en redécouvrent les contours, improvisent, composent et développent un univers très personnel, ancré et profond.

• Trio Loubelya

« A la fois intimiste et éloquent, virtuose et populaire, le bal du Trio Loubelya est mouvant,

émouvant. Tout comme la complicité qui s’est tissée entre ses membres, de bals en bals sur les routes d’Europe. La respiration sublimée de l’accordéon vient abriter un terrain de jeu où clarinette et saxophones tantôt subtils, tantôt espiègles, défient la ronde profondeur de la contrebasse.

Trois personnalités fortes, pour sûr, celles de Marie Constant, Florent Lalet et Rolland Martinez qui ici se fondent jusqu’à en former une quatrième: le Trio Loubelya.

Loubelya, ça veut dire vivant. »

https://superforma.fr/agenda/duo-vincendeaupichard-duo-brottoraibaud-trio-loubeyla-festival-folkiri-2022

dernière mise à jour : 2022-06-21 par