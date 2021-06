Folk Weekend 2021 Mühlenhof | Mattstedt, 17 juin 2021-17 juin 2021, Ilmtal-Weinstraße.

Folk Weekend 2021

du jeudi 17 juin 2021 au dimanche 20 juin 2021 à Mühlenhof | Mattstedt

Profitez de la musique de groupes fantastiques présentant un total * de **12 concerts** – Immense tente de danse (400 mètres carrés) et grande salle de bal dans une grange historique sur les locaux du moulin à eau – * et de **8 ateliers** – Apportez votre propre tente et installez-la juste à côté de la rivière Ilm ou réservez un hébergement dans un dortoir à l’intérieur de l’ancien moulin – Des plats savoureux seront servis 24h / 24 par des traiteurs régionaux. Programme et renseignements sur : [muehlenhofmattstedt.de](https://www.muehlenhofmattstedt.de/folk-festival) ​

135,00 € le festival complet (hors repas)

Danse et fête dans la ravissante vallée de l’Ilm en Thuringe – 4 jours et 3 nuits

Mühlenhof | Mattstedt Unterdorf 11599510 Mattstedt, Allemagne Ilmtal-Weinstraße Mattstedt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T14:00:00 2021-06-17T23:59:00;2021-06-18T14:00:00 2021-06-18T23:59:00;2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T23:59:00;2021-06-20T14:00:00 2021-06-20T23:59:00