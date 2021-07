Lyon Jardin du Réfectoire Abbatial,Ile Barbe Métropole de Lyon Folk Songs on Island au jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe Jardin du Réfectoire Abbatial,Ile Barbe Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Dansons, trinquons et que vive le son ! * De sa voix cristalline Anne-Sophie PETIT, soprano, vous transporte joyeusement aux rythmes de chants folkloriques d’Espagne, Hongrie, France, ou Grande-Bretagne ! À l’Île Barbe, vous voici conviés à des fêtes galantes, à une noce, à un banquet. Fermant les yeux et respirant les fleurs du jardin du Réfectoire Abbatial, de G. Mahler à F. Poulenc, de J. Rodrigo à G. Ligeti, de M. Ravel à B. Britten, sans oublier E. von Dohanyi, la virtuosité de cette jeune cantatrice ne manquera pas de vous stupéfaire ! * Marcell VIGH, piano, sa sensibilité à fleur de doigts, dans un ballet de notes sur pointes qui font parfois le grand écart, accompagne Anne-Sophie PETIT. Leur duo inspiré laissera imanquablement sur vous le souvenir d’un moment d’une surréaliste légèreté.

Inscription en ligne fortement recommandée. tarifs de 12 à 20 €

De Séville à Paris ou Budapest, de Mykonos à Lowestoft, avec Anne-Sophie PETIT soprano et M. VIGH au piano, que sonnent ces chants folkloriques !

