Folk Polynésien : Vaiteani Reichshoffen, 14 mai 2022, Reichshoffen.

Folk Polynésien : Vaiteani Reichshoffen

2022-05-14 – 2022-05-14

Reichshoffen Bas-Rhin

EUR Écouter les Vaiteani, c’est comme voir de la neige tomber sur un lagon. C’est inattendu et c’est beau.

Un premier album avec des chansons folk en tahitien et en anglais loin de tout cliché, un timbre de voix et des mélodies dont il est impossible de douter de la sincérité. Aujourd’hui, les Vaiteani évoluent et font glisser leur « folk polynésien » originel sur les sentiers de la pop fluorescente et de l’électro fine. Une transposition accomplie avec beaucoup de grâce qui demeure fidèle à l’ADN du duo. Toujours l’anglais parfait et le tahitien ancestral pour parler.

La sensibilité de Vaiteani suspend le temps et convoque l’émotion sur un piano-voix tel que Heitiare ou sur une balade comme Signs, titre qui baptise l’album pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés.

+33 3 88 09 67 00

Reichshoffen

