Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart 19h30-22h30. Ouvert à tous, musiciens débutants ou confirmés. Le premier vendredi de chaque mois (sauf en avril). Entrée gratuite. Pass vaccinal obligatoire. Il est conseillé de prévenir de sa présence à la soirée en avance. Pour les musiciens qui souhaitent intervenir : folk.galerie@gmail.com L’association Folk Galerie a le plaisir de vous offrir une soirée scène ouverte. Une soirée exclusivement en acoustique, avec un esprit « européen ». Lieu de partage et d’échanges pour ceux qui désirent venir jouer, chanter ou simplement écouter. 19h30-22h30. Ouvert à tous, musiciens débutants ou confirmés. Le premier vendredi de chaque mois (sauf en avril). Entrée gratuite. Pass vaccinal obligatoire. Il est conseillé de prévenir de sa présence à la soirée en avance. Pour les musiciens qui souhaitent intervenir : folk.galerie@gmail.com Rochechouart Rochechouart

