Folk Flexival de Marsinne Centre culturel de Huy, 11 septembre 2021, Tihange.

Folk Flexival de Marsinne

Centre culturel de Huy, le samedi 11 septembre à 18:00

Avec le Duo Macke-Bornauw on connaissait It’s Baroque to my Ears qui rencontra beaucoup de succès avec le public et sortit un album en 2016 : “It’s Baroque to my Ears, c’est une passerelle entre deux époques, un fil tendu sur lequel deux funambules s’amusent à désorienter l’auditeur…”. Birgit Bornauw et Benjamin Macke vous invite aujourd’hui à découvrir la suite de cette histoire avec un deuxième opus intitulé Curly Music, un clin d’oeil à “early music” qui désigne les musiques anciennes. Il entraînera l’auditeur dans de nouveaux méandres, de nouvelles boucles entre un répertoire issu de la musique baroque et son interprétation à la façon des musiciens traditionnels d’aujourd’hui. Birgit Bornauw : musette de cour et cornemuse flamande Benjamin Macke : accordéon diatonique et basse aux pieds

Sur réservation 12 €, gratuit moins de 12 ans (https://www.folkfestivalmarsinne.be/joomla35/fr/tarifs)

Concert Folk Duo Macke-Bornauw

Centre culturel de Huy Avenue Delchambre 7 4500 Huy Tihange Huy



