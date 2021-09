Folk Flexival de Marsinne Centre culturel de Huy, 11 septembre 2021, Tihange.

Folk Flexival de Marsinne

Centre culturel de Huy, le samedi 11 septembre à 15:00

Mrs Flower passe chaque jour à la boutique de Mister Daffodil pour acheter un petit bouquet de fleurs. Un jour, celui-ci prend son courage à deux mains et l’invite à un pic-nic, elle lui a confié qu’elle adore ça ! Nos deux célibataires endurcis se retrouvent donc dans un petit coin de campagne anglaise pour ce fameux « Pic-nic Rendez-vous ». Les évènements fabuleux qui les attendent – un éléphant de passage, une famille de grenouilles égarée, une drôle de tourterelle et un drôle de pigeon, une attaque de mouches, une fanfare… – vont les pousser à faire connaissance, d’une manière bien plus étonnante qu’autour d’une nice cup of tea. Durant cette journée ensemble, où rien ne se passe comme prévu, ils vont faire face à leurs timides maladresses, surmonter leurs peurs et écouter leur irrésistible envie de découvrir ce qui pourrait peut être devenir une romance. Ce spectacle musical inspiré des chefs d’oeuvres tels que Mary Poppins et Singing in the rain sera chanté en français et en anglais. Rachel Ponsonby : chant, piano, clarinette, bugle, saxophone, flûte, penny whistle, danse Perry Rose : chant, piano, banjolele, toy piano, bodrhan, tuba baryton, xylophone, danse

Réservation va Centre culturel de Huy, tarif unique 6 €

Concert pour jeune public

Centre culturel de Huy Avenue Delchambre 7 4500 Huy Tihange Huy



