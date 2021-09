Folk Flexival de Marsinne Centre culturel de Huy, 11 septembre 2021, Tihange.

Folk Flexival de Marsinne

Centre culturel de Huy, le samedi 11 septembre à 21:00

Nisia est né de la rencontre entre deux univers musicaux très divers, les musiques traditionnelles du Sud de l’Italie et le jazz/folk européen. De cette rencontre un répertoire riche en émotion, humour, passion et joie c’est créé. En s’inspirant des anciennes traditions musicales et rythmiques de régions comme la Sicile, la Calabre et la Campanie, la percussioniste et chanteuse Emanuela Lodato et le contrebassiste belge Vincent Noiret re-interprètent, composent, fusionnent, créent leur style qui, comme un olivier millénaire, pose ses racines en profondeur et pousse ses branches et ses fruits vers le ciel. Berceuses, balades, chants de travail, de lutte, de deuil, d’amour, de fête, mélodies à danser scandées au rythme entrainant des tarentelles: tout cela constitue leur répertoire et leur recherche. Une recherche qui tend principalement vers une meilleure compréhension de soi et de l’autre : d’où vient-on? Où allons-nous? Pouvons-nous, par la musique, dépasser les barrières linguistiques et culturelles qui oppriment aujourd’hui notre société? Vincent Noiret : contrebasse, chitarra battente, chant Emanuela Lodato : tambours sur cadre, chant, guimbarde Jonathan De Neck : accordéon diatonique

Sur réservation 12 €, gratuit moins de 12 ans (https://www.folkfestivalmarsinne.be/joomla35/fr/tarifs)

Concert Folk Nisia Trio

Centre culturel de Huy Avenue Delchambre 7 4500 Huy Tihange



