Folk Festival Marsinne Château-ferme | Marsinne, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Héron.

du vendredi 10 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 à Château-ferme | Marsinne

Découvrez tous les ingrédients du plus ancien festival de musique traditionnelle de Wallonie. Que ce soit pour le danseur invétéré ou le curieux d’un jour, c’est l’endroit où se rendre pour profiter des musiques traditionnelles, dans un lieu calme et facile d’accès. Un festival convivial, familial dans une ambiance unique et un lieu magnifique ! Ce festival accueille chaque année durant le 2ème weekend de septembre des groupes connus et moins connus pour des bals folk et concerts de musiques traditionnelles. Les musiciens, les danseurs et les curieux d’un jour se rencontrent dans une ambiance conviviale et familiale. Des ateliers de danse sont également proposés au public : Pays de Galles (Mad Tom Duo), danses de couple (Pierre Chesneau), initiation aux danses de bal folk (Carine de Lauw), Vendée (Dames de nage), Suède (Aurélie Giet et Väsen). Plus d’informations sur le site internet : [https://www.folkfestivalmarsinne.be](https://www.folkfestivalmarsinne.be)

Pass 3 jours : 60,00 € – Parking et camping gratuits, lieu accessible aux moins-valides, restauration et boissons à prix démocratiques.

Ce festival accueille durant trois jours, concerts, bals, théâtre de rue et de marionnettes, luthiers, artisans.

Château-ferme | Marsinne rue de la Médaille 17, 4218 Couthuin-Héron Héron Liège



2021-09-10T15:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T23:59:00