Istres Istres 13800, Istres Folk d’ici et d’ailleurs Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Istres

Folk d’ici et d’ailleurs Istres, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Istres. Folk d’ici et d’ailleurs 2021-07-22 – 2021-07-22 Parc Marcel Guelfucci Les Salles

Istres 13800 Istres Cette action vise à valoriser les différentes cultures présentes sur Istres impliquant les enfants, les jeunes, les familles et les séniors pour promouvoir le bien-vivre ensemble.



Il s’agit d’un projet intergénérationnel porté par les différents secteurs du centre social qui s’appuie sur des activités proposées à l’année.

Les différents continents seront représentés à travers plusieurs pays :

France : la Bretagne et la Provence ; Italie ; Espagne ; Albanie ; Russie ; Asie ; Inde ; Syrie ; Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique (Cote d’Ivoire, Sénégal) , Madagascar, La Réunion, Tahiti, Amérique Latine, États Unis. Défilé « le folk d’ici et d’ailleurs » qui propose un tour du monde mettant à l’honneur différentes cultures en costumes, en musique et en danse. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 http://www.istres-tourisme.com/ Cette action vise à valoriser les différentes cultures présentes sur Istres impliquant les enfants, les jeunes, les familles et les séniors pour promouvoir le bien-vivre ensemble.



Il s’agit d’un projet intergénérationnel porté par les différents secteurs du centre social qui s’appuie sur des activités proposées à l’année.

Les différents continents seront représentés à travers plusieurs pays :

France : la Bretagne et la Provence ; Italie ; Espagne ; Albanie ; Russie ; Asie ; Inde ; Syrie ; Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique (Cote d’Ivoire, Sénégal) , Madagascar, La Réunion, Tahiti, Amérique Latine, États Unis. dernière mise à jour : 2021-06-23 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: 13800, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Parc Marcel Guelfucci Les Salles Ville Istres lieuville 43.49814#4.98822