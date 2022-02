Folk-club Conservatoire Hector Berlioz CAPI – Villefontaine,Villefontaine (38), 4 mars 2022, .

### **Folk-Club** Avec les élèves des ateliers de musiques et danses traditionnelles. Concert à écouter et à danser ! Les folk-clubs permettent aux élèves des ateliers de jouer leurs répertoires et s’affichent comme autant de moments à écouter et à danser les musiques d’Auvergne & Limousin, de Bretagne, d’Irlande, de Suède et d’autres terroirs ! #### **Vendredi 4 mars 2022 / 19h**Conservatoire CAPI / VillefontaineGratuit – sans réservation **Mesures sanitaires :** L’accès à cet événement est **soumis au port du masque, au respect des gestes barrières et à la présentation** (au format papier ou numérique) : – **d’un passe vaccinal pour les personnes de plus de 16 ans ;** – **d’un passe sanitaire pour les personnes de 12 ans et 2 mois à 15 ans.** Peuvent déroger à l’obligation de présentation des documents du passe sanitaire ou vaccinal, les personnes pouvant présenter **un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.** *source : événement [Folk-club](https://agendatrad.org/e/35579) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

