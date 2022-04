Folk & Blues : Paola Vera Eymet, 30 avril 2022, Eymet.

Paola VERA. Formée au Trinity College of Music et The Royal Academy of Music de Londres. Paola, par ailleurs auteur de plusieurs disques, a reçu de nombreux prix, parmi lesquels le Yahama Jazz Award.

+33 5 53 63 36 73

