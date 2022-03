FOLK & BLUES : Ashley en trio Eymet, 8 avril 2022, Eymet.

FOLK & BLUES : Ashley en trio Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

2022-04-08 – 2022-04-08 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne

Ashley jouera les titres de son disque produit par Patrice Renson « Songs about childhood and adultery » . Sa très belle voix puissante et chaude se met aussi au service de chansons iconiques : Dylan, Neil Young, Van Morrison, James Taylor, ainsi que le blues de Robert Johnson et Elmore James. Laurent Roubach est un musicien accompli de la scène jazz. Il joue également avec les grands artistes francophones : Catherine Lara, Céline Dion, Jean Jacques Goldman, William Sheller, Busy, Enzo Enzo, Gotainer…

+33 5 53 63 36 73

Dan Martin’s

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

