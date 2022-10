Folies Tropicales Saint-Valery-sur-Somme, 16 décembre 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Folies Tropicales

2022-12-16 20:30:00 – 2022-12-16

Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Saint-Valery-sur-Somme

15 15 de la Compagnie Fantasmagic

Un voyage exotique qui fait rêver ! Les artistes y sont superbes : il y a les danseuses du carnaval de Rio, les danseurs musclés et chaloupés, la chanteuse à voix d’ambre, et Clarissa, la meneuse de revue qui entraîne le public dans une découverte enchanteresse d’endroits paradisiaques. Il y a aussi de la magie ainsi que des ballets et chansons très entraînants. Mais attention ça bouge, ça bouge ! Salsa, Samba, Sega, Zouk, Meringue… Sans oublier les danseurs de Capoeira qui feront frémir l’audience. Bref, un grand spectacle tropical, un voyage sur les rivages duquel il fait si bon s’échouer de temps en temps…

Ouverture des réservations à partir du 21 novembre.

+33 3 22 60 39 29

Saint-Valery-sur-Somme

