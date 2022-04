FOLIES ORDINAIRES, 5 mai 2022, .

FOLIES ORDINAIRES

2022-05-05 – 2022-05-05

Telle une véritable performance verbale, corporelle et gestuelle, suspendue et tonique, le spectacle de Frédéric David et Yann Lefer se place là, entre le théâtre, le récit de vie et le conte merveilleux et contemporain… L'(e) auteur/acteur/conteur nous emmène dans un récit de vie, un dédale de portraits aussi réalistes qu’imaginaires. Il nous embarque dans ses images, fait exploser le « verbe » et nous faisant partir très loin, très haut et paradoxalement si près… Sans doute au coeur de nous-mêmes !

Un spectacle comme une épopée délirante et impertinente sur la rencontre, la tolérance et le respect.

Contes pour adulte. Par la compagnie Monde à Part.

Durée – 70 mn.

