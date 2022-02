Folies Marseille 1er Arrondissement, 2 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet
Marseille 1er Arrondissement

2022-03-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-02 Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Folia, « tube » de la musique ancienne apparu au XVe siècle, a été le prétexte à de nombreuses improvisations et n’a cessé d’inspirer de multiples compositeurs à travers toutes les époques, comme Marin Marais, Scarlatti, Pasquini, Corelli, et même Liszt ou Rachmaninov… Nous vous proposons un florilège de folies des XVIIe et XVIIIe siècles.



Classes instrumentales et classes de musiques anciennes du Conservatoire

Coordination Christine Lecoin



En salle Magaud



‍

‍

