2023-06-24 20:30:00

Haut-Rhin Ribeauvillé Haut-Rhin EUR L’ensemble Le Parlement de Musique & la Compagnie de danse Helioskiné vous proposent un concert spectacle d’une grande sensibilité, d’œuvres emblématique de François Couperin et Alessandro Scarlatti. Répétition ouverte à 16h-17h. L’ensemble Le Parlement de Musique & la Compagnie de danse Helioskiné vous proposent un concert spectacle d’une grande sensibilité, d’œuvres emblématique de François Couperin et Alessandro Scarlatti. +33 6 82 67 60 69 Ribeauvillé

