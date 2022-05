Folies en Baie – Fête de la moule de bouchot Hillion Hillion

2022-08-06 – 2022-08-07

Hillion 22120 Après deux ans de sommeil, la moule sort de son pieu : Folie en Baie est de retour en 2022 !

Parmi les nouveautés annoncées : une soirée-concert le samedi, une valorisation culinaire de la moule, entre autres surprises…

