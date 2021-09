Villeneuve-d'Ascq Église Saint-Sébastien Nord, Villeneuve-d'Ascq Folies d’Espagne Église Saint-Sébastien Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Église Saint-Sébastien, le samedi 13 novembre à 20:00

Folies d’Espagne —————- ### Saison “Méditerranée” – un concert Quatuor en Liberté Les célèbres Folies d’Espagne de Marin Marais dans tous leur développement sur instruments anciens, un programme proposé par l’ensemble Près de votre oreille et que vous garderez longtemps … dans l’oreille. Diego Ortiz et Gaspar Sanz, deux grands compositeurs espagnols ont aussi marqué la musique baroque, venez découvrir la viole de gambe, la guitare et le théorbe avec l’ensemble Près de votre oreille.

12/8 €

Trio baroque pour les célèbres Folies d'Espagne de Marin-Marais, et des oeuvres de Diego Ortiz et Gaspar Sanz. Un programme espagnol exceptionnel par le trio Près de votre oreille Église Saint-Sébastien 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d'Ascq

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T21:30:00

