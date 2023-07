Maison de campagne de Charlotte Desmares : La Folie Folies Desmares Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine Maison de campagne de Charlotte Desmares : La Folie Folies Desmares Châtillon, 16 septembre 2023, Châtillon. Maison de campagne de Charlotte Desmares : La Folie 16 et 17 septembre Folies Desmares Entrée libre Maison de campagne de Charlotte Desmares dantant de 1705 :

La Folie

Venez découvrir l’histoire de cette maison remplie de trésors :

– la salle de Bal avec la frise des animaux savants et musiciens,

– la reproduction des scènes de chasse d’Alexandre François Desportes,

– Les bas-reliefs aux » singeries » du hall d’accueil de la Folie,

– Les mascarons du théâtre de verdure… Folies Desmares 13 rue de la Gare 92320 CHATILLON Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 01 46 47 78 16 http://maisondupatrimoine-chatillon92.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 LES AMIS DU VIEUX CHATILLON Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Folies Desmares Adresse 13 rue de la Gare 92320 CHATILLON Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Folies Desmares Châtillon

Folies Desmares Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/