Folies des plantes et des fleurs et des arts Bouges-le-Château, 24 avril 2022, Bouges-le-Château.

Folies des plantes et des fleurs et des arts Bouges-le-Château

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Bouges-le-Château Indre Bouges-le-Château

Marché : Le temps d’une journée le château de Bouges devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du jardin en quête de convivialité, de plantes et de savoir-faire.

Spectacle “Lila des Bois” – A partir de 5 ans, entre la terre et le ciel, avec Florence Labérenne, Laurent Thily et Samuel Danilo du théâtre des sept lieues. Prenez deux adolescents rebelles qui décident un beau matin de se percher pour toujours dans les arbres. Ajoutez-y la malice et la sagesse de toute une forêt, Soufflez une irrépressible envie d’aventure et de voyage et… En route pour un tour du monde des arbres ! Comment ils communiquent entre eux et prennent soin les uns des autres, leurs liens ancestraux et magiques avec les êtres humains et les recherches scientifiques valident ces découvertes émerveillées…

Le Centre des monuments nationaux présente « Folie des Plantes, des Fleurs et des Arts » et son marché aux plantes et échanges de savoir-faire au château de Bouges.

Bouges-le-Château

