Stick with Me. bambu Folie N6 – Folie des Fêtes Paris, 19 août 2023, Paris.

Le collectif Impermanence propose aux francilien(ne)s des marches d’une extrême lenteur, le long du canal du parc de la Villette du 19 au 26 août 2023.

Pour se faire le collectif invite les participant(e)s qui le souhaitent à adopter un bambou. Ils pourront s’en servir comme d’une canne ou bien le mettre sur leurs têtes.

Les séances commenceront par une heure d’atelier puis seront suivies d’une marche de 30 minutes. Elles se dérouleront dans la fraîcheur du matin de 9h à 11h, et dans la lumière du soir entre 18h30 et 20h30. A qui perd gagne, le plus lent sera le gagnant.

Les soirs du 23 au 26 août, tous les participants seront invités à revenir pour former plusieurs cortèges sur toutes les berges.

Les bambous favorisent immédiatement l’enracinement et l’ancrage, stimulent le tact, aident le regard à s’ouvrir et l’écoute à se poser sur le silence.

Sur le plan chorégraphique, employés comme canne, ils seront des marqueurs verticaux et leur bois sera soutien. A contrario, quand ils seront portés sur la tête, ils souligneront l’espace horizontal. Le sommet du crâne des marathoniens et marathoniennes soutiendra leur bois, rendant ainsi lisible la fragilité de nos équilibres, à fortiori dans un univers urbain.

« Stick With Me. bambu : reste à mes côtés bambou » est un titre au parfum de chanson pop, qui peut rappeler I’m Sticking With You du Velvet Underground, ou bien Stick With Me du rappeur YoungBoy Never Broke Again.

Il est important de souligner que Stick With Me. bambu contient aussi le mot « stick : bâton », qui souligne doublement avec le mot brésilien bambu, la présence du bambou comme objet central du projet.

Enfin, nous avons choisi d’inscrire le mot bambu en brésilien dans notre titre pour mettre en avant une démarche qui s’inscrit dans l’esprit d’une décolonisation culturelle.

Folie N6 – Folie des Fêtes 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T18:30:00+02:00 – 2023-08-19T20:30:00+02:00

2023-08-26T18:30:00+02:00 – 2023-08-26T20:30:00+02:00

Impermanence © Joséphine Derobe