Visites guidées de la Folie Huvé Folie Huvé Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Visites guidées de la Folie Huvé 16 et 17 septembre Folie Huvé Sur inscription. Participation aux frais 2€ par adulte

Jean-Jacques Huvé, architecte des Bâtiments du roi Louis XVI, se fit construire en 1785 la « Folie Huvé », ornée d’une frise en bas-relief représentant le « Triomphe des Arts », et construite sur les principes du style palladien.

Folie Huvé 13, route de Vaugirard 92190 Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 45 34 55 21 [{« type »: « email », « value »: « laumet-propriete@orange.fr »}] Maison de campagne de Jean-Jacques Huvé, ancien Grand Prix de Rome et inspecteur du château de Versailles architecte de Louis XVI, cette demeure particulière fait s’ordonner autour d’un rectangle central, dans l’axe principal, un cercle et un ovale, à droite et à gauche deux grands carrés à pans coupés, le tout cantonné de quatre petits carrés. Élu maire de Versailles, Jean-Jacques Huvé demeure dans sa maison meudonnaise de 1788 à 1793. Barthélemy Scherer, général de l’armée napoléonienne d’Italie, se rend ensuite acquéreur de la propriété. Il y reçoit à l’occasion l’Empereur. L’originalité de cette demeure lui vaut d’être reproduite dans le Recueil d’architecture civile de Jean-Charles Krafft, en 1812 et classée monument historique en 1945. T2 Meudon Val de Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

DR