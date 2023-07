Conférence à la Folie : Charlotte Desmares collectionneuse d’art Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine Conférence à la Folie : Charlotte Desmares collectionneuse d’art Folie Desmares – Maison du patrimoine Châtillon, 16 septembre 2023, Châtillon. Conférence à la Folie : Charlotte Desmares collectionneuse d’art 16 et 17 septembre Folie Desmares – Maison du patrimoine Entrée libre CONFERENCE A LA FOLIE : CHARLOTTE DESMARES, UNE GRANDE COLLECTIONNEUSE D’ART

« Charlotte Desmares actrice de la Comédie-Française, collectionneuse d’oeuvres d’Art, une époustouflante galerie de peintures et d’objets d’art » par Monique Barrier. Folie Desmares – Maison du patrimoine 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 57 78 16 http://www.ville-chatillon.fr Folie du XVIIIe siècle. Édifiée par Claude Balon en 1705, puis acquise par le banquier suisse Antoine Hogguer en 1708 pour Charlotte Desmares, actrice de la Comédie française. La Maison du Patrimoine ouverte depuis le 27 janvier 2019. M13 Châtillon Montrouge / Bus 194, 195, 295, 394,388 / Tram T6 station Châtillon centre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 LES AMIS DU VIEUX CHATILLON Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Folie Desmares - Maison du patrimoine Adresse 13 rue de la Gare 92320 Châtillon Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Folie Desmares - Maison du patrimoine Châtillon

Folie Desmares - Maison du patrimoine Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/