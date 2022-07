Folicultures : Dimanche Circassien Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Folicultures : Dimanche Circassien Pleumeur-Bodou, 17 juillet 2022, Pleumeur-Bodou. Folicultures : Dimanche Circassien

6 Crec’h ar Beg Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Ecocentre du Trégor 6 Crec’h ar Beg

2022-07-17 – 2022-07-17

Ecocentre du Trégor 6 Crec’h ar Beg

Pleumeur-Bodou

Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou Formes courtes de clown et d’acrobatie avec le Collectif la Baignoire et La Roue de l’Amour d’Odilon. ecocentre.tregor@gmail.com +33 6 40 56 84 46 http://ecocentre-tregor.fr/event/folicultures-dimanche-circassien Formes courtes de clown et d’acrobatie avec le Collectif la Baignoire et La Roue de l’Amour d’Odilon. Ecocentre du Trégor 6 Crec’h ar Beg Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor Ecocentre du Trégor 6 Crec'h ar Beg Ville Pleumeur-Bodou lieuville Ecocentre du Trégor 6 Crec'h ar Beg Pleumeur-Bodou Departement Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleumeur-bodou/

Folicultures : Dimanche Circassien Pleumeur-Bodou 2022-07-17 was last modified: by Folicultures : Dimanche Circassien Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 17 juillet 2022 6 Crec'h ar Beg Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor