Folias americanas – Ronald Martin Alonso & Ensemble Vedado à la Marbrerie La Marbrerie Montreuil, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adultes. payant

Sur place : 18 euros

Prévente : 18 euros

Tarif réduit : 12 euros

Profitez d’un concert de musique baroque et contemporaine.

Venez découvrir Folias Americanas, le nouveau projet de l’ensemble VEDADO, qui met en miroir les Suites à trois violes de Marin Marais publiées à Paris en 1717 et les Folias americanas, œuvre contemporaine inédite du compositeur cubain Calixto Álvarez.

Ces danses venues de Versailles ou des Amériques transportent l’auditeur à travers le temps et les continents, font vibrer le corps autant que l’oreille. Entremêlant Sarabandes et Gigues avec le Tango ou le Son cubain, l’Ensemble Vedado offre ici un délicieux kaléïdoscope de rythmes, de couleurs et d’émotions.

Le violiste Ronald Martin Alonso propose ici une rencontre entre deux compositeurs, deux époques, deux cultures et deux mondes. C’est aussi la rencontre de cinq musiciens d’origine cubaine, formés à la musique baroque dans les plus grands centres européens qui se réunissent après 15 années pour célébrer leur amitié, leur passion pour la musique baroque, la création et mettre en commun leurs riches parcours musicaux.

De Marin Marais et ses Suites à trois violes aux Folias americanas de Calixto Álvarez, il n’y a que la distance de deux siècles… et d’un océan. Mais le trait commun est bien évidemment la danse : celles de la Cour de Versailles, avant de précipiter l’auditeur dans la profusion de rythmes et des couleurs du continent américain, sur ce thème populaire de La Folia, originaire du Portugal au XIVe siècle.

Concert de sortie – CD Folias Americanas – Label Paraty (enregistrement réalisé avec le soutien de la SCPP et de la Spedidam)

Avec : Ensemble Vedado I Ronald Martin Alonso, viole de gambe et direction artistique I Lixsania Fernández, viole de gambe I Margaux Blanchard, viole de gambe I Jennifer Vera, clavecin I Daniel de Morais, théorbe et guitare baroque I Michèle Claude, percussions

Ensemble Vedado

Sous la direction du violiste franco-cubain Ronald Martin Alonso, l’Ensemble Vedado est une formation instrumentale et vocale spécialisée dans la musique baroque et contemporaine. L’ensemble crée des programmes qui effacent toutes les barrières de styles, d’époques, de cultures. Ses programmes offrent au public un voyage à travers le temps en allant de l’Europe aux Amériques, du classique au populaire, du passé au présent.

Après Les Folies Humaines (Marais), Dialogues Hersant-Sainte Colombe, Le Grand Ballet (Marais) et le projet cross-over Mujeres, l’ensemble Vedado, invité régulier de prestigieux festival en France et à l’Etranger, vous présente en 2024 sa nouvelle création, Folias Americanas.

Ronald Martin Alonso

Violiste passionné par la musique baroque et contemporaine, formé aux conservatoires de La Havane, de Strasbourg et de Paris, Ronald Martin Alonso collabore avec les plus importants ensembles de musique baroque du moment (Cappella Mediterranea, Le Poème Harmonique, Il Caravaggio) et a enregistré de nombreux disques primés par la critique.

Depuis 2014, il réalise ses projets artistiques avec l’ensemble Vedado, explorant tous les langages de la viole de gambe, construisant des passerelles entre passé et présent, ancien et nouveau monde.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

