Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir. Une restauration et une buvette locale sont proposées pour les spectateurs. D’autre part, en plus de deux concerts par soir, des performances artistiques et théâtrales seront présentées aux spectateurs durant les différentes soirées. On trouvera aussi dans la cour de la mairie une exposition de Martijn Van Elferen, artiste graphique contemporain.

Le festival FOLIART est une festival pluridisciplinaire prenant place dans la cour de la mairie de Montoire sur le Loir, le premier weekend de juillet. Il s’agit de regrouper les habitants du territoire le temps d’un weekend autour d’un événement gratuit, accessible et éco-responsable.

