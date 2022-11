FOLIA Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FOLIA Toulouse, 21 décembre 2022, Toulouse. FOLIA

18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE Toulouse Haute-Garonne CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge

2022-12-21 – 2022-12-21

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge

Toulouse

Haute-Garonne 39.2 EUR 39.2 Sur scène, les 12 danseurs et les 7 musiciens revisitent la « folia », danse et chant qui a inspiré les compositeurs baroques. On est emporté par cette folie aérienne, ces références au flamenco, ces deux danseuses sur pointes et, pour finir ce derviche tourneur. Mourad Merzouki / Compagnie KÄFIG

Dans ce spectacle hors-norme, le chorégraphe jette des ponts entre le hip-hop, la danse classique et contemporaine, la musique baroque, les tarentelles italiennes interprétées en « live » et l’électro. +33 5 61 33 37 77 http://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/danse/folia.html CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Ville Toulouse lieuville CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

FOLIA Toulouse 2022-12-21 was last modified: by FOLIA Toulouse Toulouse 21 décembre 2022 18 Chemin de la Loge CASINO BARRIERE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne