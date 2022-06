Folia – Mourad Merzouki Marseille 3e Arrondissement, 27 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Folia – Mourad Merzouki

16 Passage Léo Ferré Théâtre Axel Toursky Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

2023-01-27 21:00:00 21:00:00 – 2023-01-27

Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

80 64 Sur un plateau couvert de cendres, une boule mystérieuse laisse s’échapper les danseurs un à un. Tels des Robinson échoués sur une terre secrète, ils cherchent leur chemin dans l’obscurité. Un ballon passe de main en main dans un ballet aérien : la Terre, suspendue à son destin incertain. Quand la Terre finit par éclater…



Sur scène, voix soprano, clavecin, violon, violoncelle et théorbe font sonner une musique d’une irrésistible vitalité.



Entre danse hip-hop, musique baroque live et électro pour le beat, ce spectacle complet, insolite, résulte de la collaboration de Mourad Merzouki avec le chef d’orchestre Franck-Emmanuel Comte.



Les partitions baroques, mâtinées d’éléments électroniques, dialoguent avec des corps jetés dans les remous d’un monde qui s’effondre.



On prend une tarentelle, on échantillonne du Vivaldi afin de les réutiliser en boucle, on ajoute des musiques électroniques, on fusionne le tout et on danse.



Les solistes drapés de majestueux costumes chamarrés de pourpre et d’or, évoluent au beau milieu des danseurs. Parmi ces interprètes, une prodigieuse soprano au timbre d’argent et un derviche tourneur qui par les variations dans sa rotation, imprime le mouvement qui donne le ton à ses partenaires, qu’ils fussent danseurs classiques, contemporains ou hip-hop…



Mourad Merzouki possède un sens inné de l’esthétique et de la mise en scène.



ÉVÈNEMENT À ne rater sous aucun prétexte !

Une folie hip-hop et baroque.

D’une beauté à vous couper le souffle !

Un spectacle magique et poétique, pour tout public, d’une énergie incommensurable, entre hip-hop et musique baroque.

