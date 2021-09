Folia (Fol) Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey, 1 octobre 2021, La Couture-Boussey.

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey, le vendredi 1 octobre à 20:00

Dirigé par Vincent Dumestre depuis sa fondation en 1998, l’ensemble [Poème Harmonique](https://lepoemeharmonique.fr/) a pour but l’étude et l’interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. La qualité de son travail lui vaut aujourd’hui une renommée internationale ainsi que de nombreuses parutions. Cette formation, qui joue dans les plus grands festivals et salles du monde (Opéra-Comique, Philharmonie de Paris, Wigmore Hall de Londres, l’Accademia Santa Cecilia de Rome ou encore l’Oji Hall de Tokyo), vient aujourd’hui à La Couture-Boussey pour présenter un programme encore jamais joué dans le bassin couturiot : la musique espagnole baroque au XVIIe siècle. Réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr) Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen et est en partenariat avec le projet Démos -Philharmonie de Paris. Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu’artiste associé. Pour ses projets en Normandie, le Poème Harmonique bénéficie notamment du soutien de Mécénat Musical Société Générale, Caisse des Dépôts, PGS Group et SNCF Réseau Normandie.

Gratuit, sur réservation

Concert musique espagnole baroque (XVIIe siècle)

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure



