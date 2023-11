Semaine de la laïcité à Valence FOL Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Semaine de la laïcité à Valence FOL Valence, 4 décembre 2023, Valence. Semaine de la laïcité à Valence 4 – 8 décembre FOL Entrée libre Lundi 4 décembr e: inauguration

Mardi 5 décembre : parcours citoyen

Jeudi 7 décembre : conférence la laicité à l’école à 19h au conseil départemental

Vendredi 8 décembre : spectacle « Chocolat et Laiicité « FOL 26 av sadi carnot – 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « actionseducatives@fol26.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T10:00:00+01:00 – 2023-12-04T17:00:00+01:00

