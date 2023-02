Jouons la carte de la fraternité en Haute-Savoie ! FOL 74 3 avenue de la Plaine – Annecy, 2 janvier 2023, Annecy.

Opération active toute l’année civile 2023 sur tout le département de la Haute-Savoie ; Coordonné par la FOL74 (Annecy) ; Mise à disposition des cartes gratuite ; Frais de port si envoi postal ; 1 timbre postal à la charge de chaque participant·e

La Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie relaie le projet piloté par la Ligue de l’Enseignement dans le cadre des 33èmes Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme.

Infos : www.fol74.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite

Bon de commande (pour les structures en Haute-Savoie) : forms.gle/tseXmwc93v6HCikn8

L’ACTION

L’opération “Jouons la carte de la fraternité” est organisée en Haute-Savoie par la Fédération des Œuvres Laïques dans le cadre des 33èmes Semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme. La FOL 74 relaie le projet piloté par la Ligue de l’Enseignement. C’est une action de communication en direction de tous les publics, dans une démarche éducative, pour agir contre toutes les formes de discriminations et contre le racisme.

Toutes les structures haut-savoyardes qui le souhaitent peuvent participer à l’action.

Dans toutes les écoles, associations, collectivités : encore plus de cartes contre les discriminations et le racisme. Agissons pour écrire des milliers et des milliers de cartes pour la fraternité.

Démontrons notre force pour notre attachement aux valeurs républicaines qui prennent leur sens dans un monde où Liberté, Égalité et FRATERNITÉ riment avec le Vivre et le Construire Ensemble.

LE PROJET

D’après une idée originale de la Ligue de l’enseignement de Rhône-Alpes, ce projet simple, poétique et politique, manifeste notre engagement pour une éducation à l’égalité dans la diversité.

Pour cela, la FOL 74 met gratuitement à disposition des lots de 6 cartes représentant 6 photographies différentes.

Cette année, 3 thématiques (avec 2 photographies chacune) ont été choisies :

discrimination

urgence climatique

coopération entre les peuples

Les enfants et les jeunes s’inspirent de ces images pour écrire leurs messages de fraternité, activité organisée dans le cadre d’ateliers d’écriture. Les jeunes épistoliers choisissent une forme d’écriture poétique, celle qu’ils souhaitent ou bien celle qui les inspirent parmi les formes d’écriture proposées dans le dossier pédagogique.

Les 3 composantes pour réussir cette action de communication :

la qualité de l’écrit,

la cohérence des écrits avec les thématiques inspirées par la photographie

le travail en atelier d’écriture pour privilégier le sens de l’image, de l’action, des écrits.

QUAND & À QUI ENVOYER LES CARTES DE LA FRATERNITÉ

Les cartes sont envoyées à des correspondants pris au hasard dans l’annuaire numérique du département, ou à un public connu, comme autant de bouteilles jetées à la mer vers diverses destinées inconnues, mais avec l’espoir de construire un échange autour de la valeur du « vivre ensemble ».

Les destinataires peuvent alors leur répondre à l’aide d’un coupon détachable, via la FOL 74 qui fait suivre les courriers aux enfants et jeunes expéditeurs.

La période d’envoi des cartes à privilégier avoisine le 21 mars, parce que ce jour-là a été proclamé en 1996, par l’Assemblée des Nations Unies, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Toutefois, l’action « Jouons la carte de la fraternité » peut être mise en œuvre tout au long de l’année 2023.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un dossier pédagogique sous forme allégée (42 pages) ou complet (80 pages) vous aidera dans la réflexion à mener sur la question des discriminations, à animer des ateliers d’écriture :

COMMENT COMMANDER DES CARTES DE LA FRATERNITÉ

Compléter le bon de commande numérique en cliquant sur ce lien : https://forms.gle/tseXmwc93v6HCikn8

Il appartient aux structures participantes de récupérer les cartes commandées au siège de la FOL 74 à Annecy. Il est possible d’envoyer la commande par courrier postal. Pour toute demande d’envoi des cartes par courrier postal, une facture correspondant aux frais d’affranchissement et d’emballage sera jointe.

Les cartes sont mises à disposition gratuitement par la FOL 74. Les participants prennent à leur charge le montant de l’affranchissement des cartes.



