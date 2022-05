Tout Foix tout flamme : nouvelle édition le 14 décembre 2019 ! Foix Foix Catégories d’évènement: Ariège

Tout Foix tout flamme : nouvelle édition le 14 décembre 2019 ! Foix, 14 décembre 2019 21:00, Foix. Samedi 14 décembre 2019, 21h00 Sur place Gratuit https://bit.ly/2PUyuFH Le temps d’une soirée, la ville de Foix sera illuminée par les installations de feu de la Compagnie Carabosse. Une expérience unique à vivre à 1 heure de Toulouse. Infos sur https://bit.ly/2PUyuFH L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, reconduit l’événement « Tout Foix tout flamme » en partenariat avec la Ville de Foix et le Conseil Départemental de l’Ariège, et avec le soutien de la Région Occitanie et de la Drac Occitanie. Une expérience unique à vivre qui se tiendra le samedi 14 décembre à partir de 21h dans les rues de Foix. Les lumières de la ville s’éteignent le temps d’une soirée pour laisser place à des installations de feu, mises en scène par la Compagnie Carabosse. Le collectif d’arts de rue, réputé à travers le monde pour ses créations sur-mesure, a imaginé pour l’occasion une installation de feu réinventée et conçue spécialement pour la ville de Foix. Cette année, l’événement engagera le public dans le feu de l’action et s’investira davantage dans l’ancienne cité médiévale. Promenade nocturne enflammée le 14 décembre à Foix À l’approche des fêtes de Noël, le centre-ville de Foix brillera de mille feux : la Compagnie Carabosse “allumera” un spectacle inédit et féérique. Après le succès rencontré pour sa première édition en 2016, le collectif d’artistes illuminera la cité de Foix le 14 décembre grâce à de nouvelles installations spectaculaires de feu. Pendant trois heures, les visiteurs seront invités à vivre une parenthèse magique en déambulant dans la ville entièrement habitée par la chaleur et le vacillement des flammes. Des musiciens, installés sous les lumières crépitantes, créeront une ambiance sonore enveloppante. Une édition 2019 à couper le souffle Près de 20 000 visiteurs sont attendus au cœur de la cité fuxéenne pour cette nouvelle édition de « Tout Foix tout flamme ». L’événement, plus étendu que lors de la 1ère édition, valorisera d’autres quartiers de la ville avec un nouveau spectacle créé sur mesure. Compte à rebours Afin de préparer le public à cette soirée exceptionnelle, dans le cadre du compte à rebours, des actions seront menées en amont avec les habitants de la ville, toutes générations confondues. Tout Foix tout flamme – Entrée libre – À partir de 21h En raison de l’affluence attendue, il est conseillé au public d’arriver dès le début de soirée. Les visiteurs trouveront à Foix un marché de Noël, de nombreux cafés, restaurants et food trucks pour les accueillir. Des navettes, postées aux abords de Foix, emmèneront les visiteurs jusqu’au centre piétonnier. Foix 09000 Foix 09000 Foix centre ville Ariège samedi 14 décembre 2019 – 21h00 à 23h59

