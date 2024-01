Un nouveau récit des campagnes – Ciné-conférence foix Foix, 5 février 2024, Foix.

Un nouveau récit des campagnes – Ciné-conférence Lundi 5 février, 18h00 foix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T18:00:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T18:00:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

Enseignante et chercheuse en géographie et aménagement, spécialiste des campagnes et espaces périurbains français. Maître de conférences à l’Institut de Géographie et d’Aménagement de l’Université de Nantes, membre de l’équipe de recherche CNRS ESO « Espace et Sociétés »

Partout dans les territoires, au-delà des questions de croissance démographique, de consommation des terres agricoles, de logement, il y a dans les assemblées une interrogation plus fondamentale : « Et maintenant, on fait quoi ? ». Chacun perçoit un monde en changement, sans pouvoir donner un sens aux mutations, sans avoir de cadre global pour le penser. La profusion de données statistiques et la multiplication des diagnostics territoriaux bâtis sur cette débauche de chiffres, loin de créer une connaissance éclairante, aggrave la sensation d’avoir « la tête dans le cloud ». Dans ce brouillard de la pensée, au cœur de contraintes techniques, juridiques et financières, la capacité de vision et d’action des acteurs de l’aménagement semble inhibée.

Le but de cette conférence, c’est donner du sens à la transition en cours pour les territoires. Celle-ci n’est pas seulement écologique, ni même énergétique, elle est anthropologique et touche tous les secteurs de nos vies. Le but est de permettre aux gens de terrain de retrouver un pouvoir de réflexion et donc un pouvoir d’action.

Car, la façon dont on aménage notre territoire n’est que la matérialisation de notre façon de penser, notre façon d’être au monde. Aujourd’hui le monde et notre société changent, il est temps de changer notre aménagement.

Nos ancêtres paysans voyaient le monde comme un potager, qui devait à tout prix rester durablement fertile. La société moderne voit le monde comme une usine à produire et à consommer, le territoire est zoné de façon fonctionnelle. Et le monde qui naît, comment voit-il la vie ? Voyez-vous le monde de demain comme un ordinateur où tout se doit d’être sous contrôle ? Ou bien voyez-vous le monde de demain comme un jardin où l’expérience de la relation à soi, aux autres et au monde soutiendrait un nouveau récit collectif ? Dans ce cas, le monde rural à une carte à jouer !

foix 20 avenue du général de Gaulle 09000 Foix 09000 Ariège Occitanie

territoire agriculture