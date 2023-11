Cet évènement est passé Apéro Beaujolais nouveau et repas Fritons Foissac Catégories d’Évènement: Aveyron

Foissac Apéro Beaujolais nouveau et repas Fritons Foissac, 18 novembre 2023, Foissac. Foissac,Aveyron A partir de 19h. Réservations au 06 19 05 77 21..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 7 EUR. Foissac 12260 Aveyron Occitanie



From 7pm. Reservations on 06 19 05 77 21. Apertura a las 19.00 horas. Reservas en el 06 19 05 77 21. Ab 19 Uhr. Reservierungen unter 06 19 05 77 21.

