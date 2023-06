Présentation des livres : L’histoire de Foissac Foissac, 24 juin 2023, Foissac.

Foissac,Aveyron

Un voyage entre Rouergue et Quercy de 1850 à 2020. Une aventure humaine en quête d’identité..

Foissac 12260 Aveyron Occitanie



A journey between Rouergue and Quercy from 1850 to 2020. A human adventure in search of identity.

Un viaje entre Rouergue y Quercy de 1850 a 2020. Una aventura humana en busca de la identidad.

Eine Reise zwischen Rouergue und Quercy von 1850 bis 2020. Ein menschliches Abenteuer auf der Suche nach Identität.

