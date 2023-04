Fête du Printemps Foissac Catégories d’Évènement: Aveyron

Foissac

Fête du Printemps, 29 avril 2023, Foissac. Célébrez l’arrivée du printemps avec des boissons et de la musique live..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . 15 EUR. Foissac 12260 Aveyron Occitanie



Celebrate the arrival of spring with drinks and live music. Celebre la llegada de la primavera con bebidas y música en directo. Feiern Sie die Ankunft des Frühlings mit Getränken und Live-Musik. Mise à jour le 2023-03-23 par OT Villefranche-Najac

