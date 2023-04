Les champignons de la réserve naturelle de la Pointe de Givet, 7 octobre 2023, Foisches.

Le rendez-vous est fixé devant le cimetière de Foisches. Horaires : 14h à 17h. Gratuit et ouvert à tous. Renseignements complémentaires et inscription : 03 24 42 98 47 ou sur le site internet du CEN (Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne)..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 . .

Foisches 08600 Ardennes Grand Est



The meeting point is in front of the cemetery of Foisches. Times: 2pm to 5pm. Free and open to all. Further information and registration : 03 24 42 98 47 or on the website of the CEN (Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne).

El punto de encuentro es delante del cementerio de Foisches. Horario: de 14.00 a 17.00 horas. Gratuito y abierto a todos. Más información e inscripciones: 03 24 42 98 47 o en la página web del CEN (Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne).

Der Treffpunkt befindet sich vor dem Friedhof von Foisches. Uhrzeit: 14:00 bis 17:00 Uhr. Kostenlos und offen für alle. Weitere Informationen und Anmeldung: 03 24 42 98 47 oder auf der Website des CEN (Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne).

