Foires grasses de Brive Saint-Benoît-du-Sault, 12 décembre 2021

2021-12-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 13:00:00 13:00:00

Saint-Benoît-du-Sault Indre Mairie Saint-Benoît-du-Sault Indre Saint-Benoît-du-Sault Le matin, la commune de Saint-Benoit-du-Sault accueillera ses célèbres foires grasses en partenariat avec les producteurs de Brive-La Gaillarde. Des producteurs fermiers corréziens s’installeront, tôt, place des Augustins, pour proposer des produits gastronomiques : confits, oies, canards entiers, foies gras, cous farcis, magrets, manchons, charcuteries, chocolats, fromages… Présence également de producteurs de vins. Foires grasses de Brive dans la cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault, plus beaux villages de France. saint.benoit.du.sault@wanadoo.fr +33 2 54 47 51 44 http://www.saint-benoit-du-sault.fr/ Le matin, la commune de Saint-Benoit-du-Sault accueillera ses célèbres foires grasses en partenariat avec les producteurs de Brive-La Gaillarde. Des producteurs fermiers corréziens s’installeront, tôt, place des Augustins, pour proposer des produits gastronomiques : confits, oies, canards entiers, foies gras, cous farcis, magrets, manchons, charcuteries, chocolats, fromages… Présence également de producteurs de vins. NR 36

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

