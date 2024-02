Foires franches de Brive 2024 Brive-la-Gaillarde, samedi 8 juin 2024.

Comme tous les ans, en juin, la place de le Guierle de Brive va vivre au rythme des foires franches, envahie par les parfums de gaufres, crêpes, churros, nougats, glaces, et autres gourmandises, où raisonneront musiques, rires et cris des enfants tout au long de ces deux semaines. Manèges enfantins, pêches aux canards, tir à la carabine, manèges à sensations, simulateurs,… et de nombreuses autres attractions en tous genres vont faire battre le cœur de ville pour que petits et grands passent de jolis moments.

Du 8 au 22 juin. .

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-22 01:00:00

Place de la Guierle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine service-accueil@brive-tourisme.com

