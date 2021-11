Podensac Podensac 33720, Podensac Foire Sainte Catherine Podensac Podensac Catégories d’évènement: 33720

Podensac

Foire Sainte Catherine Podensac, 28 novembre 2021, Podensac. Foire Sainte Catherine Podensac

2021-11-28 – 2021-11-28

Podensac 33720 EUR Les exposants variés et les nombreuses animations séduisent toujours autant pour cette très ancienne foire qui a repris ses lettres de noblesse.

Il faudra donc prévoir du temps pour :

– Vous détendre sur les airs entraînants de la batterie fanfare des Cadets et Cadettes de Cadillac-Béguey.

– Goûter aux abondants délices du terroir

– Vous distraire aux manèges de la fête foraine, installée sur le parking face à la salle du Sporting (présente également le samedi).

– Profiter des baptêmes poneys offerts par la municipalité de Podensac dans un cadre enchanteur.

– Vous émerveiller face aux “Mystérieuses coiffures”. Gratuit. Devant la salle des fêtes du Sporting (de 14h-17h).

– Prendre les conseils avisés en jardinage de Katia Wagrez (de 14h-18h, devant le chapiteau)

