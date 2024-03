Foire Sainte Catherine à Blaye Blaye, dimanche 24 novembre 2024.

Foire Sainte Catherine à Blaye Blaye Gironde

La Foire Sainte Catherine de Blaye est l’une des plus grandes foires de Gironde et accueille chaque année des marchands ambulants et des manèges sur l’avenue principale de la ville.

La traditionnelle foire automnale de Blaye existe depuis 1840, elle célébrait à l’origine Saint Romain, le patron des bateliers et de la Ville.

Plus de 300 commerçants ambulants seront réunis pour participer au succès de cette foire. De la pomme d’amour à la charentaise, à la Foire Sainte Catherine chacun trouvera son bonheur ! .

Date : 2024-11-24

Début : 2024-11-24

fin : 2024-11-24

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

