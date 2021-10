Rouen Rouen Rouen, Seine-Maritime Foire Saint-Romain Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Foire Saint-Romain Rouen, 22 octobre 2021, Rouen. Foire Saint-Romain 2021-10-22 – 2021-11-21 Presqu’île de Waddington Boulevard Émile Duchemin

Rouen Seine-Maritime Croustillons, pêche aux canards, grande roue et manèges à sensations sont de retour sur la Presqu’île Waddington ! Ouvert de 14h à 23h les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi

Ouvert de 14h à 1h du matin les vendredi, samedi et veille de jour férié Entrée limitée à 1 000 personnes en simultanée sur le site. Croustillons, pêche aux canards, grande roue et manèges à sensations sont de retour sur la Presqu’île Waddington ! Ouvert de 14h à 23h les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi

Ouvert de 14h à 1h du matin les vendredi, samedi et veille de jour… +33 2 35 08 69 00 Croustillons, pêche aux canards, grande roue et manèges à sensations sont de retour sur la Presqu’île Waddington ! Ouvert de 14h à 23h les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi

Ouvert de 14h à 1h du matin les vendredi, samedi et veille de jour férié Entrée limitée à 1 000 personnes en simultanée sur le site. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Rouen Adresse Presqu'île de Waddington Boulevard Émile Duchemin Ville Rouen lieuville 49.44214#1.06063