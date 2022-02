Foire Saint-Mathias Place Emile Leturcq,Albert, 19 février 2022, Albert.

Foire Saint-Mathias

du samedi 19 février au dimanche 27 février à Place Emile Leturcq, Albert

**Le retour de la foire sur la place rénovée** La foire de la Saint-Mathias fait son retour et sera bientôt présente sur le nouvel espace Emile Leturcq ! Une vingtaine d’attractions vous attendent du 19 au 27 février : pêche aux canards, carrousels et manèges pour petits et grands, barbe à papa pour les gourmands… L’occasion de passer un bon moment en famille ! **La foire marchande le 20 février** Rendez-vous également dimanche 20 février dans le centre-ville pour la traditionnelle foire marchande. Attention, la circulation dans le cœur de ville sera adaptée pour l’occasion (plan ci-dessous). Vous êtes marchand et vous souhaitez participer à l’événement ? Renseignements en mairie au 03 22 74 38 32 (ou à l’accueil au 03 22 74 38 38). Plus d’infos sur : [https://www.ville-albert.fr/2022/02/02/foire-de-la-saint-mathias-6/](https://www.ville-albert.fr/2022/02/02/foire-de-la-saint-mathias-6/)

Accès libre

La foire Saint-Mathias d’Albert revient et prend possession de la Place Émile Leturcq du 19 au 27 février. Au programme, une vingtaine d’attractions et une foire marchande.

Place Emile Leturcq,Albert Place Emile Leturcq, Albert Albert Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T19:00:00;2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T19:30:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T19:30:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T19:30:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T19:30:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T19:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T19:30:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T19:30:00